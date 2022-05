Bonus bolletta per luce e gas 2022 anche retroattivo, ecco a chi spetta e come ottenere lo sconto - GUIDA

Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022, milioni di famiglie potranno ora accedere al Bonus sconto in bolletta per luce e gas. E' partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai rincari energetici, che promuove l’accesso allo sconto in bolletta per milioni di famiglie in Italia. L’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, si riferisce a una delle ultime misure introdotte dal Governo con il Decreto-legge numero 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina bis), che ha ampliato la platea di beneficiari del già esistente Bonus sociale elettricità e gas, innalzando la soglia ISEE fino a 12mila euro per tutti coloro che ne possono usufruire.

La campagna che prevede uno spot tv in onda sulla Rai e un altro radiofonico intende informare i cittadini in merito al pacchetto di agevolazioni introdotte per far fronte ai rincari dell’energia, con l’obiettivo di difendere il potere d’acquisto. Dal primo aprile al 31 dicembre 2022 i cittadini con soglia ISEE fino a 12mila euro possono così recepire uno sconto in bolletta.

Come funziona la retroattività

Il decreto stabilisce anche una retroattività del bonus bolletta (o bonus sociale per energia elettrica e gas): per chi non è riuscito in tempo a presentare l’Isee al primo trimestre dell’anno, gli eventuali pagamenti di somme eccedenti saranno compensati automaticamente in bolletta una volta presentata la documentazione necessaria. Nel caso in cui lo sconto automatico nella bolletta successiva non fosse possibile, viene effettuato il rimborso. L’importo del bonus sociale non è fisso, ma l’aiuto rivolto a ogni beneficiario si baserà sull’aggiornamento periodico delle tabelle di prezzo da parte di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Tra i criteri per stabilire l’importo del bonus per il gas rientrano anche le zone climatiche di residenza, che vanno dalla A alla F e sono sono divise tra quelle più calde e quelle più fredde.

Come richiedere e ottenere lo sconto in bolletta

* Il processo di accesso al Bonus è automatico , poiché basato sul Sistema Informativo Integrato nazionale

