Stellantis presenta a Parigi la nuova Jeep Avenger: prima 100% elettrica del marchio

Stellantis ha presentato oggi al Salone dell’Automobile di Parigi la nuova Jeep Avenger, il primo veicolo elettrico a batteria del marchio. La Jeep Avenger, informa una nota, rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei Suv a emissioni zero.

«La nuova Jeep Avenger rappresenta una pietra miliare per il marchio, ed è infatti è la prima di una serie di nuovissimi Bev Jeep ad essere introdotta in Europa» ha affermato Christian Meunier, CeoO del brand Jeep. «Offre le capacità del brand Jeep, perfettamente dimensionate per il mercato europeo, e al Salone dell’Automobile di Parigi mostreremo a tutti i player del segmento B-Suv perchè è un’eccezionale alternativa all-electric del marchio Jeep».

Prodotta nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, la nuova Avenger è dotata di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie. Per quanto riguarda l’elettrificazione è dotata di un sistema di propulsione elettrico da 400 Volt di nuova generazione, che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Utilizzando un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato al punto di ricarica pubblica veloce, sono sufficienti tre minuti di ricarica per percorrere 30 km; oppure 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all’80%.

Avenger è un Suv compatto che, con quattro metri di lunghezza, si posiziona nel segmento in rapida crescita dei B-Suv, il secondo per volumi in Europa. Per il 2023 si prevede che il segmento raggiungerà 2,2 milioni di vendite totali annue, pari a un veicolo su cinque venduto in Europa.

«La Jeep Avenger è il primo Suv a zero emissioni del marchio Jeep» ha dichiarato Antonella Bruno, Head of Jeep Europe di Stellantis, «sarà il nuovo punto di ingresso nella gamma Jeep e ci permetterà di completare la nostra copertura nel settore dei Suv. Prevediamo che diventerà il modello best seller della nostra gamma entro il 2024. Avenger aggiunge un altro livello di elettrificazione alla nostra offerta e rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del marchio Jeep». L’auto arriverà negli showroom all’inizio del prossimo anno, ma i clienti possono già prenotare in anticipo l’esclusiva 1st Edition.

© Riproduzione riservata