Presto nei supermercati i primi spaghetti italiani a base di farina di grillo

Tra qualche settimana, arriveranno sul mercato i primi spaghetti prodotti a Torino a base di farina di grillo, realizzati da Italian Cricket Farm, la prima azienda ad aver richiesto l'autorizzazione per commercializzare "novel food" ovvero farine di insetti per l'alimentazione umana. Lo riferisce il Corriere della Sera. La pasta sarà realizzata a chilometro zero e costerà 4 volte di più rispetto a quella tradizionale, ma sarà un prodotto ecologico ad alto contenuto proteico, adatto alle diete degli sportivi.

