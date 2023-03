L'esperto risponde: rifiuti, ristrutturazioni e morosità dei condomini. Ecco le responsabilità

Nella nostra rubrica, l’esperto risponde, a turno, un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail all’indirizzo [email protected]. Oggi abbiamo con noi l'avvocato Antonio Abate, amministratore di condomini nonchè vice presidente di Confedilizia Catanzaro. Ecco le vostre domande alle quali ha risposto:

Matteo da Catanzaro

Raccolta differenziata non rispettata: chi paga?

Vittoria da Messina

Alcuni condomini sono morosi. Io rischio qualcosa e cosa può fare il condominio per esigere le quote non pagate?

Matilde da Cassano

Devo ristrutturare il mio appartamento. Devo avvisare l’amministratore ed eventualmente ha diritto ad avere i documenti della ristrutturazione?

Lorenzo da Gioia Tauro

Ho affittato il mio appartamento. Quali sono le spese condominiali che deve pagare l’affittuario e quelle che devo pagare io?

Giulia da Barcellona

Il condominio ha deciso di fare causa per dirimere la proprietà di un terreno. Io non sono d’accordo. Posso esimermi da fare causa con gli altri condomini?

Alessandro da Milazzo

Adesso che arriva la bella stagione vorrei installare una tenda sul mio balcone. Devo chiedere il permesso al condominio?

