L'esperto risponde: telefonate inopportune e problemi con fornitori di telefonia, luce e gas. Ecco come risolvere

Nella nostra rubrica, l’esperto risponde, a turno, un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail all’indirizzo [email protected]. Oggi abbiamo con noi l'avvocatessa Giovanna Diaco, presidente della Casa del Consumatore Calabria. Ecco le vostre domande alle quali ha risposto:

Giada da Soverato

Ricevo sul mio cellulare tantissime telefonate di call center che mi importunano a tutte le ore. Come posso fare per non riceverne più?

Giovanni da Castrovillari

Ho notato che nelle mie bollette di luce e gas il prezzo è diverso rispetto a quello scritto sul contratto. Cosa posso fare?

Emanuela da Messina

Il mio operatore telefonico mobile mi ha detratto dal credito residuo dei soldi per servizi che non ho mai chiesto. Posso ottenere un rimborso?

Sonia da Milazzo

Ho acquistato un capo d’abbigliamento su Internet ma ho notato che la descrizione è diversa rispetto a quanto pubblicato. Ho diritto a restituire la merce?

Francesco da Lamezia

Ho preso un volo di una compagnia low-cost a Lamezia che però è partito in ritardo di 5 ore. Posso ottenere un rimborso e come posso fare?

Piero da Reggio Calabria

Sono stato vittima del disservizio della Telecom che per oltre 12 ore mi ha lasciato senza linea di rete fissa. Ho diritto a un rimborso?

