Euro2020, ecco “Gazzetta presenta...”: 24 puntate sulle Nazionali ASCOLTA IL PODCAST

Sono trascorsi pochi giorni dalla conclusione dei campionati di calcio, ma il pallone nella nostra testa ha continuato a rotolare. Tra poco, pochissimo, tornerà a farlo anche sui campi di calcio in occasione di “Euro2020”.

Euro 2020, tutte le rose delle 24 Nazionali. Ecco le liste dei 26 per il Fantaeuropeo FOTO Lorenzo Insigne - Italia Remo Freuler - Svizzera (Lapresse) Hakan Chalanoglu - Turchia (Lapresse) Aaron Ramsey - Galles (Lapresse) Sauli Vaisanen - Finlandia Christian Eriksen - Danimarca Romelu Lukaku - Belgio Aleksey Miranchuk - Russia (Lapresse) Matthjis De Ligt - Olanda Goran Pandev - Macedonia Ruslan Malinovkyi - Ucraino (foto Lapresse)) Ante Rebic - Croazia Antonin Barak - Repubblica Ceca (Lapresse) Piotr Zielinski - Polonia Alvaro Morata - Spagna Milan Skriniar - Slovacchia (Lapresse) Mattias Svanberg - Svezia (Lapresse) Cristiano Ronaldo - Portogallo Adrien Rabiot - Francia (Lapresse) Robin Gosens - Germania

La redazione di “Gazzetta del Sud online” si è attivata per presentare la competizione in modo diverso. Tattica? Tecnica? Precedenti? Un pizzico di tutto questo – ma proprio un pizzico – e poi tante indiscrezioni sul passato delle Nazionali, dei giocatori, dei tecnici. “Storie” sarà la parola chiave. Storie di campo, certo, ma anche storie extracalcistiche. Scopriremo che alcuni grandi campioni che adesso mettono a ferro e fuoco le difese avversarie hanno iniziato ad amare lo sport praticando danza classica. Che altri indossano i panni di fuoriclasse anche nella beneficienza. Che altri ancora hanno fisico da attaccanti ma polmoni e cuore da mediani perché la vita gli ha imposto di correre sin da piccoli. Passeremo ai “raggi X” le carriere e le vite private degli allenatori. Vi faremo conoscere il “perché” di certi soprannomi, sveleremo le motivazioni dei tattoo più bizzarri. Affonderemo le mani nel passato e lo declineremo al presente per regalarvi un futuro scoppiettante. Un Euro2020 indimenticabile.

