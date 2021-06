L'albo della competizione, l'ultima volta, ha premiato proprio i lusitani. Vittorie, campioni bizzarri, talenti sopraffini e un uomo fuori dal mondo come CR7 che non sarebbe dovuto mai... nascere. Ascolta il podcast per saperne di più sul Portogallo.

[caption id="attachment_1304148" align="alignnone" width="300"] Portogallo (scheda tecnica)[/caption]

© Riproduzione riservata