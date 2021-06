Occhio ai polacchi. Non dite che non vi avevamo avvertito. Una squadra che non parte certo con il favore dei pronostici, ma che può vantare talmente tanta qualità da poterci stare almeno tra quelle in seconda fila che, se dovesse aprirsi un pertugio in tabellone, si fionderebbero. Piotr Zielinski e Robert Lewandowski le stelle-garanzia. Ascolta il podcast con le storie della Polonia alle porte di Euro 2020.

