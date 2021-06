Luis Enrique ci crede. Nonostante abbia sfidato la storia: per la prima volta tra i convocati della Spagna in un torneo internazionale non figura nessuno giocatore del Real Madrid, anche se uno di loro ha sfiorato la camiseta blanca. Ascolta il podcast per conoscere queste e altre storie.

[caption id="attachment_1304153" align="alignnone" width="300"] Spagna (scheda tecnica)[/caption]

© Riproduzione riservata