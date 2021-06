Un numero uno, nel ranking, che pesa come un macigno. Ma non c'è masso che non si possa sopportare se le spalle che devono ospitarlo sono quelle di big Rom: Romelu Lukaku. Il Belgio ci vuole provare grazie a un organico di qualità. Ascolta il podcast per conoscere le storie della Nazionale che più incuriosisce tra le 24 al via.

video

© Riproduzione riservata