L'Inghilterra, una volta tanto, viaggia in prima classe. Giovani quotati, allenatore collaudato (Gareth Southgate) e, soprattutto, un centravanti come Harry Kane. Se non ora quando? Eppure la storia internazionale della formazione britannica è carica di storie incompiute: ascoltale nel podcast.

video

video

video

video

video

© Riproduzione riservata