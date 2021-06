I “tulipani”, proprio come l'Italia, hanno rispetto un turno... di stop, non prendendo parte all'ultimo Mondiale in Russia. La squadra è migliorata, seppur orfana del miglior difensore in circolazione, Van Dijk, e con Van de Beek out a pochi giorni dalla competizione. Occhio al ritrovato Memphis Depay. Ascolta nel podcast tutte le storie dell'Olanda.

