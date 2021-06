C'era una volta l'Ungheria che stendeva tutti senza pietà. Erano i magiari che si sollazzavano sulle ali del campionissimo (forse anche qualcosa in più) Puskas e Hidegkuti. E oggi? Alla guida c'è un italiano, Marco Rossi, ma la squadra non ha mai più vissuto i fasti di un tempo. Ascolta le storie magiare nel podcast in vista di Euro 2020.

video

© Riproduzione riservata