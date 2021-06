Dopo aver disputato una finale da Mondiali non ci si può certo nascondere. E così la Croazia parte tre le favorite. Una considerazione credibile se si pensa che tra i convocati figurano elementi come Ivan Perisic, Luka Modric, Mateo Kovacic e così via. Giocatori scudettati che hanno vinto anche Champions League. Ascolta le storie croate nel podcast in vista di Euro 2020.

