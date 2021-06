Cosa è successo a Eriksen? Il video del malore durante Danimarca-Finlandia

Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca colpito da malore durante la sfida con la Finlandia di Euro 2020, è stato portato negli spogliatoi in barella. Al giocatore è stato praticato un massaggio cardiaco per diversi minuti con i compagni di squadra che lo hanno coperto durante l’intervendo dei soccorsi. Dalle prime immagini pubblicate dall’agenzia Afp sembrerebbe che Eriksen, colpito da malore durante la sfida tra Danimarca e Finlandia a Euro 2020, sia uscito cosciente dal campo di gioco. In una foto, in particolare, si vede il giocatore che si tiene la fronte con la mano sinistra. Si attendono ancora aggiornamenti ufficiali da parte dell’Uefa

© Riproduzione riservata