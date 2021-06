Basta un minuto per entrare nel libro della storia dal punto sbagliato. Può ben dirlo la Scozia, che insieme all'Inghilterra è la Nazionale più longeva che esista. E proprio contro i Tre Leoni hanno incassato la sconfitta più cocente che esista: dal paradiso all'inferno in appena mezzo rovesciamento di clessidra. Ascolta il podcast per conoscere queste e altre storie scozzesi alla vigilia di Euro 2020.

