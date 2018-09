Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia insieme, Razza: "Una festa per la nostra Isola"

Le parole di Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, dopo il successo di GdShow, evento promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

Una serata che si è svolta al Teatro Antico di Taormina, tappa significativa del progetto imprenditoriale della Società Editrice Sud, guidata dal presidente Giovanni Morgante: l'uscita in edicola con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color.

"Una festa per la Sicilia e i siciliani - ha detto Razza - un augurio per questo gruppo editoriale che ha saputo mettere insieme due delle principali testate giornalistiche. Ho capito che questo è il primo anno del GdShow ma siamo già proiettati al prossimo anno per dare tutti un nostro contributo".

