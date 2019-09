GDShow a Taormina, sold out e grandi artisti: il video che racconta la serata

Ancora comicità con l’attore e imitatore Manlio Dovì autore di una fantasia di “rumori” e di un intervento fra politica ed attualità. Verso il gran finale arriva Mario Biondi, il crooner siciliano dalla voce soul ha regalato momenti del suo repertorio fra cui “This is what you are” alcuni dei quali al pianoforte. In chiusura ancora Paolo Belli e la sua

Big Band che con un tripudio di mani alzate al ritmo di “Volare” ha dato l’arrivederci al pubblico. Agli artisti, è stata

consegnata una pigna in ceramica opera di Giacomo Alessi di Caltagirone; le due donne del Gdshow Anna Tatangelo ed Agata Alonzo hanno ricevuto i premi NAIMA alla bellezza, busti di donna in cartapesta realizzati da un'avvocato di Palermo, Paola Barbasso, non dipinti ma decorati con strisce colorate tratte dalle pagine dei quotidiani.

Nel corso della serata sono state effettuate da Videobank, le riprese per lo speciale “GDShow- Una Serata con le Stelle”, volto anche alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, che gestisce il teatro greco-romano. Lo speciale sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 su TGS e RTP, sul canale satellitare

Viva l’Italia Channel e sui siti internet del gruppo SES.

Importante il sostegno al GDShow dei prestigiosi partner privati, fra cui Naïma, brand italiano di beauty store che abbina glamour e solidarietà; i main sponsor Terna, gestore della rete nazionale elettrica di alta tensione, e Promo Italia, agenzia di produzione televisiva; gli sponsor Cantieri Palumbo, Gruppo Formula 3, Terre di Shemir, i partner