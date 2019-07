Cade dal balcone di casa, al quinto piano di un palazzo di Chongqing, in Cina, ma ne esce senza un graffio. Il miracolato è un bambino di 3 anni che viene salvato da un vicino grazie a un lenzuolo.

L'uomo si era accorto in tempo che il piccolo era in difficoltà aggrappato alla ringhiera della sua terrazza per cause sconosciute e grazie al lenzuolo è riuscito ad attutire la sua caduta salvandogli la vita.

