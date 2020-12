Tempesta di neve a New York: stato d'emergenza - Guarda la diretta da Times Square

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato d’emergenza in diciotto contee dopo la tempesta di neve che si è abbattuta sulla zona nordest degli Stati Uniti da mercoledì pomeriggio. Il provvedimento riguarda molte zone, da Orange County a Saratoga, da Montgomery all’Hudson Valley. Cuomo ha lanciato un appello ai cittadini a non uscire di casa.

La polizia ha registrato più di seicento incidenti d’auto, di cui due mortali, legati alle condizioni atmosferiche. Il limite di velocità in molte strade di grande scorrimento è stato ridotto a 70 chilometri orari. In alcune zone dello Stato sono caduti fino a sessanta centimetri di neve, trenta centimetri nel Bronx e da 15 a 24 a Manhattan.

