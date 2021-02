Incidente Colorado, Boeing 777 bloccati a terra

Nuovo duro colpo per Boeing, dopo lo scandalo del 737 Max lasciato a terra per un anno. Le autorità americane ordinano l'ispezione dei 777 con alcuni specifici motori, come quello protagonista dell'incidente di sabato a Denver, in Colorado, con l'aereo costretto a rientrare poco dopo il decollo per un motore in fiamme che ha causato una pioggia di detriti su un'area abitata.

Il pilota è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza, fortunamente non causano feriti né a bordo e nemmeno a terra. L

a United Airlines ne ha sospeso momentaneamente l'utillizzo, anche Giappone e Corea del Sud hanno deciso di fermare i 777.

