Indonesia, lo spettacolo del Monte Sinabung che erutta: cenere e lapilli a nord di Sumatra

Il monte Sinabung in Indonesia si è risvegliato: lo stratovulcano ha iniziato a eruttare, avvolgendo la zona in una densa nube di fumo. Oltre trentamila le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Cenere e lapilli a nord di Sumatra, vicino a Karo: secondo i vulcanologi locali la cenere ha viaggiato almeno cinque chilometri a sud-Est del monte. Il Sinabung è tra i circa 120 vulcani attivi indonesiani, all'interno di quello che viene definito come il 'Ring of Fire', l'Anello di Fuoco.

