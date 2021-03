La Criminalpol ha estradato dagli Usa Ferdinando Gallina, 44 anni, ritenuto un killer di Cosa nostra. Colpito da tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, è accusato di tre omicidi aggravati dalla finalità mafiosa. Gallina, detto Freddy, 44 anni, rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi 5 anni.L’arrivo oggi a Fiumicino, scortato dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

© Riproduzione riservata