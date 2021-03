Nuova Zelanda, sisma di magnitudo 8.1. Paura per il rischio tsunami

Un forte terremoto di magnitudo 8.1 è stato registrato al largo delle coste della Nuova Zelanda e ha provocato evacuazioni e allarmi di tsunami in tutto il Pacifico meridionale. È stata la seconda violenta scossa registrata in poche ore nell'area, dopo quella di magnitudo 7.3 che durante la notte ha svegliato gli abitanti in tutto il Paese.

Le autorità della protezione civile hanno detto alle persone in alcune aree della costa orientale dell'Isola del Nord di spostarsi immediatamente su un terreno più elevato e di non rimanere nelle proprie abitazioni, avvertendo che c'era il pericolo di uno tsunami. Allarme che, successivamente, è rientrato. "Le onde più grandi sono ora passate e quindi il livello di minaccia è ora declassato a una minaccia marittima per tutte le aree che in precedenza erano minacciate da terra e mare", ha comunicato la Protezione civile neozelandese.

Nel 2011, un terremoto di magnitudo 6,3 colpì la città di Christchurch, uccidendo 185 persone e distruggendo gran parte del suo centro.

