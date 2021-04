Alfondo Augugliaro, trentanni di missioni umanitarie nel mondo

Da due anni la pandemia lo ha bloccato a Messina, ma il medico Alfonso Augugliaro freme per riprendere prima possibile i suoi viaggi umanitari in paesi come Congo, Kurdistan, Brasile o Nicaragua, dove la povertà, le guerre, le malattie e la fame sono una condanna per milioni di persone. A trentanni di distanza dalla sua prima missione, il neurologo messinese ha raccontato la propria esperienza e le tragiche realtà che ha vissuto in prima persona e alle quali ha assistito con i propri occhi. Ricordi, riportati in tanti diari, che non vanno mai via: «Questi viaggi ti scombussolano e non ti lasciano in pace». E il Covid impedisce nuove missioni proprio quando sarebbero più necessarie per garantire assistenza nei paesi del sul del mondo.

© Riproduzione riservata