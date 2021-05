Usa: bambina di 6 anni sfugge a squalo, video virale

È diventato virale un breve video di una bambina di 6 anni sfiorata da quello che sembra uno squalo, a pochi metri dalla riva, a Oahu, Honolulu, Hawaii. La piccola, Anela Rezentes, stava giocando in mare, ripresa con il cellulare dalla madre, Sheri Gouveia, quando improvvisamente ha visto passarle vicino la pinna di uno squalo, poi tornato rapidamente verso di lei.

A quel punto la bambina, terrorizzata, ha cominciato a correre per raggiungere il bagnasciuga e si è messa in salvo. Lo squalo si è allontanato. Mentre la stava riprendendo, la madre non ha capito che cosa fosse successo. Dopo il racconto spaventato della piccola, la donna ha rivisto le immagini registrate sul cellulare e ha individuato la pinna dello squalo. «Sono felice - ha commentato a un giornale locale - che gli angeli abbiamo protetto mia figlia».

