Cina, studente filma in pista la corsa dei 100 metri... e "vince" lui VIDEO

Alla fine l'ha spuntata lui, il cameraman. Ha qualcosa di incredibile ciò che è accaduto in Cina, durante i Campus Game di atletica. Uno studente locale, Hao Xiaoyang, era stato incaricato di riprendere con la telecamera la gara dei 100 metri direttamente in pista. Detto fatto, si è presentato ai nastri di partenza con tanto di mezzo e stabilizzatore (diversi chili di peso complessivo...) e ha iniziato a correre parallelamente agli atleti per evitare di non perdersi i momenti più avvincenti della gara. gara che, appunto, ha finito col vincere... lui. Lo studente del Nord della Cina è diventata la star della competizione e, intervistato alla fine, ha detto che è stato addirittura costretto a rallentare per aspettare che i runner giungessero al traguardo. Complimenti.

