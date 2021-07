Un canguro ha deliziato i bagnanti del Queensland in Australia facendo un tuffo in mare. Il video di Adam Doughty mostra il canguro che salta in acqua per una breve nuotata ad Amity Point Beach, sull'isola di North Stradbroke a Brisbane.

“Papà ed io stavamo pescando sulla spiaggia domenica pomeriggio alle 17:30. E abbiamo sentito "thump, thump". Un grande salto nell'acqua... non l'abbiamo mai visto prima nulla di simile", ha detto Doughty a Storyful.

