A Parigi tensioni fra polizia e manifestanti che protestavano contro l'obbligo del pass sanitario per entrare in ristoranti, musei, cinema e siti turistici, nonché contro l'obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari. In uno dei tanti cortei di oggi in Francia, dimostranti che cantavano "Libertà, libertà" si sono raccolti a piazza della Bastiglia e hanno marciato nella zona est di Parigi.

