Afghanistan: aggrappati all'aereo in decollo da Kabul per fuggire dai talebani - VIDEO

Decine di persone che circondano, correndo, un aereo cargo militare americano che si appresta a iniziare il rullaggio per il decollo dall’aeroporto di Kabul. Alcune aggrappate ai carrelli e alla carlinga, a qualunque appiglio: è quanto si vede in un video di pochi secondi trasmesso da alcuni media, fra cui l’agenzia afghana Pajhwok su Titter. Alcuni media scrivono che i profughi non hanno mollato la presa e sono caduti a terra prima che il C-17 della Us Air Force decollasse.

© Riproduzione riservata