Cina, non ha i genitori: bimbo va in quarantena da solo IL VIDEO VIRALE

C'è un video diventato virale negli ultimi giorni sui social media cinesi: mostra un bimbo coperto, o meglio, chiuso in una tuta anti-contaminazione e ha sulle spalle uno zaino troppo grande per lui.

Sta camminando in un lungo corridoio d’ospedale. La didascalia spiega: «Un bambino di 4 anni è stato contagiato (con il Covid-19), purtroppo, niente genitori accompagnatori. Va in quarantena da solo».

La scena è stata catturata da un’infermiera in un centro di quarantena nella città di Putian, epicentro dell’ultimo focolaio della variante Delta in Cina. Lo riferisce la Cnn online, notando che il video serve come un toccante promemoria del costo umano della politica cinese zero-Covid, che ha aiutato il paese a sedare molteplici recidive del virus.

L’epidemia è stata rilevata per la prima volta bambini e tra loro si è diffusa in modo particolarmente rapido. Secondo il governo, a Putian, 57 dei 129 casi segnalati di recente riguardano bambini con meno di 12 anni.

