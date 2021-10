Expo Dubai, il volo notturno del drone sui padiglioni illuminati: il video è sensazionale.

Nel primo giorno il Padiglione Italia è stato tra i più visitati di Expo. La conferma viene dagli organizzatori dell’Esposizione Universale, ma le lunghe code all’ingresso già lo testimoniavano. Dal primo pomeriggio, con l’inaugurazione dei vari Padiglioni, Expo ha cominciato a riempirsi dei primi visitatori, nonostante il caldo e l’umidità. Il Padiglione Italia ha registrato lunghe code fin dalla mattina, ma è dal primo pomeriggio del giorno di inaugurazione e poi con la vera e propria cerimonia del taglio del nastro, avvenuta nel tardo pomeriggio del 1 ottobre, che si sono cominciate a registrare lunghe code, all’esterno della scala mobile. «La gente che cammina per la strada sulla quale sorge il Padiglione Italia ad Expo gira la testa guardando verso il nostro tricolore. Tutto questo lascia sperare che questo afflusso di gente continui ad essere elevato - dice Paolo Glisenti, Commissario per la partecipazione italiana a Expo Dubai, ricordando il fitto calendario che si svolgerà nei sei mesi di vita di questo Padiglione - Tutte le settimane ci saranno spettacoli teatrali, musicali e operistici, balletti. E oltre agli eventi culturali ci saranno quelli scientifici ed economici e ogni giovedì, venerdì e sabato - giorni di weekend nel mondo arabo - nella piazza antistante il nostro Padiglione, che si chiama Piazza Italia, avremo l’Aperitivo italiano, con la musica di band giovanili emergenti». Sotto il claim «La Bellezza unisce le Persone» il nostro Paese, i suoi territori, le sue istituzioni, imprese e università portano a Dubai un vasto e prestigioso programma di iniziative per la prima Esposizione Universale nel mondo arabo.

