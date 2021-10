Canarie: il vulcano non dà tregua a La Palma, le immagini dall'aereo sono spettacolari - VIDEO

Il vulcano Cumbre Vieja sull'isola spagnola di La Palma è più attivo che mai e una nuova "fontana gigante di lava" è fuoriuscita dal vulcano, a seguito del crollo parziale del cratere. Lo ha riferito l'Istituto di vulcanologia delle Canarie. "Siamo in una nuova fase, che è molto più intensa", ha dichiarato Pedro Hernandez, ricercatore presso l'istituto, all'emittente pubblica Rtve.

L'eruzione ha fatto sollevare una nube di cenere sull'isola e i residenti osservano per capire che direzione prenderà il nuovo flusso di lava, mentre le autorità si preparano per ordinare eventuali nuove evacuazioni. Finora le rapide evacuazioni hanno evitato vittime dell'eruzione, anche se la lava ha distrutto, in modo totale o parziale, oltre 2mila edifici, perlopiù case, ricoprendo una superficie di oltre 900 ettari. Nelle ultime cinque settimane circa 7.500 degli 85.500 abitanti dell'isola sono stati costretti a lasciare le proprie case.

