Un incendio è divampato oggi in un grattacielo vicino al Rockefeller Center di New York, a Manatthan, nelle pressi di Times Square. Al lavoro da diverse ore ci sono polizia e vigili del fuoco che stanno evacuando la struttura. Non è ancora chiaro se ci siano feriti. Le fiamme si sarebbero sprigionate al decimo piano dell'edificio, raggiungendo il 49esimo piano.

