Ecco il decollo verticale mozzafiato del Boeing 777X svelato al Dubai Airshow 2021 - VIDEO

Con un decollo verticale mozzafiato, il Boeing 777X ha fatto il suo debutto al Dubai Airshow 2021, consentendo al pubblico di osservare da vicino il nuovo aereo di punta dopo due anni dal suo primo volo per gli addetti ai lavori (gennaio 2020). Si tratta del più grande aereo passeggeri bimotore mai prodotto da Boeing, in grado far volare circa 400 persone, ma ci vorranno altri due anni prima che sia disponibile per il trasporto di passeggeri. Il costo si aggirerà intorno ai 442 milioni di dollari.

