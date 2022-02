Orsa con due cuccioli sul dorso fa irruzione alla festa di nozze: il video è virale

Un’orsa con i suoi due cuccioli sul dorso ha fatto irruzione in un padiglione dove si svolgeva una festa di nozze in India, lasciando stupefatti i partecipanti. L’incursione, avvenuta nello stato montuoso del Chhattisgarh, nel nord del paese non ha distolto gli invitati dal banchetto; ma il video della mamma orsa che si aggira dal palco ai tavoli, e perlustrando l’intero spazio alla ricerca di cibo, per poi andarsene senza avere assaggiato nulla, è diventato in poche ore virale, con 82mila visualizzazioni. Tra i tweet più condivisi un commento ironico «l'orsa ha ispezionato con cura l’allestimento, ma non l’ha trovato di suo gusto».

