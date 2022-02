Foden del Manchester City insultato dai tifosi, la madre lo difende e si becca un pugno in faccia

Disavventura per il calciatore del Manchester City, Phil Foden, coinvolto suo malgrado in una rissa insieme alla madre Claire che, intervenuta per difenderlo, si è beccata un pugno in faccia. L'episodio è accaduto sabato sera all'AO Arena di Manchester dove era di scena il match di boxe tra Amir Khan e Kell Brook. Mentre era assieme alla fidanzata l'attaccante 21enne è stato preso di mira da alcuni tifosi che lo hanno insultato e provocato.

Per evitare che la situazione degenerasse, pur rispondendo a tono, Foden si è rifugiato in una delle stanze dell'impianto dove c'erano alcuni amici e la mamma che è prontamente intervenuta, in maniera anche rude, per allontanare gli aggressori con tanto di spintoni e urla. La risposta di uno di loro è stato un pugno in faccia alla donna dando il via a una rissa durata poco più di un minuto. Tutto l'alterco è stato ripreso con un telefonino da uno degli aggressori che l'ha poi postato su Twitter dove il video è diventato in breve tempo virale.

© Riproduzione riservata