Il Fantasma di Kiev, il misterioso pilota che ha abbattuto sei aerei russi in 30 ore

Le perdite subite dalle truppe russe in meno di due giorni di aggressione sono impressionanti. Tra i "trofei" ci sono 10 aerei abbattuti. Sei di loro sono sul conto di un pilota di caccia, un MiG-29 , che ha già ricevuto il soprannome di "Kyiv Ghost" (Fantasma di Kiev). La sua "battaglia vittoriosa" è stata registrata il 24 febbraio in un video dai residenti della capitale, come riferisce il sito di "Vikna".

Pochi conoscono il suo vero nome, ma il viceministro della Difesa Anna Malyar lo ha elogiato in un post: "Sei aerei russi abbattuti in 30 ore. Questo è il risultato dell'elevata abilità in combattimento del pilota di caccia ucraino". Il ministero della Difesa ha confermato: "Il fantasma di Kiev potrebbe essere uno dei piloti di riserva militari esperti che sono prontamente tornati nei ranghi delle forze armate dopo l'invasione".

Il noto blogger Sergey Naumovich ha pubblicato il video del combattimento aereo sui social media e ha commentato "Grande! Un buon pilota di caccia deve essere esperto del terreno e, nascondendosi a una quota molto bassa, colpire improvvisamente il nemico, attaccando alle spalle. Eroe dell'Ucraina!"

