Ucraina, contadino ruba un carro armato russo: l'ironia social tra video reali e "bufale"

La guerra in Ucraina si combatte anche con la diffusione di video veri o fake pubblicati sulla rete per farsi beffa degli invasori russi o per rincuorare la popolazione sotto assedio. Dopo le immagini dei tank di Mosca rimasti senza carburante, sui social è diventato virale il video di un civile a bordo di un trattore ucraino che ruba un mezzo corazzato. Un trattore ucraino è stato filmato mentre "rubava" un enorme veicolo blindato russo. Il video mostra un trattore che trainava il carro armato lungo una strada mentre un uomo lo insegue disperatamente. L'ex ufficiale dell'esercito, Johnny Mercer, deputato conservatore di Plymouth Moor View, ha condiviso il filmato su Twitter dicendo: "Non sono esperto, ma l'invasione non sembra andare particolarmente bene".

"Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un contadino ucraino. Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare", ha scritto su Twitter il diplomatico Oleksandr Sherba, ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria, condividendo la clip.

