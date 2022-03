Biden minaccia Putin: “Un dittatore, la pagherà”. Poi la gaffe: scambia gli ucraini... con gli iraniani VIDEO

Gaffe del presidente Joe Biden che, durante il discorso al Congresso, si è confuso, parlando di «iraniani» al posto di «ucraini». L’errore è stato commesso all’inizio quando Biden aveva voluto lodare il popolo ucraino per come sta reagendo all’invasione russa. «Putin - ha detto - può circondare Kiev con i carroarmati, ma non conquisterà mai il cuore e l’anima del popolo iraniano». La gaffe è diventata virale su Twitter, come testimonia The Telegraph, al punto che uno dei rappresentanti repubblicani della commissione Giustizia della Camera ha commentato: «Iraniani?».

“Putin? Un dittatore”

"Un dittatore russo sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite". Biden, poi, parla così del leader del Cremlino nel suo discorso sullo stato dell’Unione. La storia ha insegnato "la lezione che se i dittatori non pagano il prezzo per la loro aggressione causano ulteriore caos". "Sei giorni fa, la Russia di Vladimir Putin ha cercato di scuotere le fondamenta del mondo libero, pensando di poterlo piegare alle sue minacce. Ma aveva fatto male i suoi calcoli", ha detto Biden. Putin pensava di travolgere l’Ucraina, "ma se l’è vista con gli ucraini". "Dal presidente Zelensky, a ogni ucraino, il loro essere senza paura, il loro coraggio, hanno ispirato il mondo".

"Pensava - prosegue - che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto, che avrebbe potuto dividerci a casa. Putin ha sbagliato, noi eravamo pronti". "Ci uniremo ai nostri alleati - aggiunge - per chiudere il cielo americano a tutti gli aerei russi, in modo da isolare ulteriormente la loro economia"

