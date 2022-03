Ucraina, "La centrale di Zaporizhzhia in fiamme"

La centrale nucleare di Zaporizhzhia in fiamme dopo un attacco russo. Lo ha riferito sul web Dmytro Orlov, sindaco della città di Energodar. Nella giornata di ieri era stata diffusa la notizia che l'impianto, il più grande di questo genere in Europa, era stato conquistato dalle forze russe. Lo stesso Orlov aveva dato notizia di combattimenti nei pressi della centrale. "Come risultato del continuo bombardamento nemico di edifici e unità del complesso, l'impianto è in fiamme", ha scritto sul suo canale Telegram parlando di una minaccia alla sicurezza mondiale.

