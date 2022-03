Gli hacker di Anonymous trasmettono sulla tv russa le immagini della guerra in Ucraina

Il collettivo di hacker Anonymous ha violato ieri sera i servizi di streaming russi Wink e Ivi (come Netflix) e i canali TV in diretta Russia 24, Channel One, Mosca 24 per trasmettere filmati di guerra dall'Ucraina. "Siamo normali cittadini della Russia - si leggeva sugli schermi alla fine del filmato - Ci opponiamo alla guerra sul territorio dell'Ucraina. Russia e russi sono contrari alla guerra! Questa guerra è legata al regime criminale e autoritario di Putin per conto dei comuni cittadini della Federazione russa". Questa la "firma" del messaggio: "Russi che si oppongono al genocidio in Ucraina!".

