La guerra è in corso, ma la banda di Odessa trasmette speranza e suona “Dont' worry, be happy”

Don't Worry, Be Happy è la canzone scelta dalla banda della Marina ucraina durante un miniconcerto tenuto per i residenti di Odessa vicino alle trincee create dai sacchi di sabbia davanti al teatro accademico nazionale dell’Opera e del Balletto di Odessa. Il filmato, diventato virale, mostra i musicisti militari suonare le note con diversi strumenti circondati da enormi sacchi di sabbia.

«Non abbiamo ceduto Odessa a Hitler e non la cederemo a nessun altro», ha detto Galyna Zitser, direttrice della Filarmonica di Odessa, che ieri ha messo in scena la sua prima esibizione dall’inizio della crisi, su richiesta di una compagnia locale.

