Sposi tra le macerie di Kharkiv dopo i bombardamenti: la città resiste e vive - VIDEO

La resistenza contro gli invasori russi, in Ucraina è fatta anche di gesti semplici, di quotidianità, come può essere la celebrazione di un matrimonio. "Il matrimonio in una città sotto costante bombardamento può essere così: una zona fotografica sullo sfondo di un edificio storico distrutto e un centro città bombardato, una cerimonia nella metropolitana. Questo è un messaggio forte al mondo: Kharkiv sta resistendo e sta vivendo". Così Maria Avdeeva, direttrice della ricerca dell'European Expert Association (@uaeuxperts ) commenta uin video pubblicato sul suo profilo Twitter.

