Guerra Ucraina, il video che spiega ai bambini come riconoscere le bombe inesplose

L'invasione russa in Ucraina sta mietendo vittime anche a causa delle bombe a grappolo che, anche quando arrivano sul terreno senza esplodere, rischiano di colpire civili inermi. In particolare, i bambini, non risconoscendo il pericolo, sono i più colpiti. Ecco il video, condiviso sui social anche da Bellingcat (il gruppo di giornalismo investigativo con sede nei Paesi Bassi) che spiega ai bambini (e non solo) come riconoscere le mine e gli ordigni inesplosi e imparare le regole di sicurezza da seguire se ti trovi in ​​una situazione pericolosa.

