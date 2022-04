Guerra Ucraina-Russia, iniziata l'offensiva di Putin nel Donbass - VIDEO

Guerra Ucraina-Russia, iniziata l'offensiva di Putin nel Donbass

Nel quarantasettesimo giorno di guerra in Ucraina, i russi sferrano una imponente offensiva nel Donbass. Raid su Kharkiv hanno causato la morte di dieci persone, tra cui un bambino. L'aeroporto di Dnipro è stato completamente distrutto dai missili di Mosca. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, alleato di Putin, minaccia: "Prenderemo anche Kiev". Si scoprono intanto nuovi orrori nei territori abbandonati dai russi. A Lukashivka decine di civili sarebbero state seviziate e uccise perfino in chiesa. "I russi hanno perso il contatto con la realtà, la codardia trasforma le persone in mostri", accusa il presidente ucraino Zelensky. Oggi i ministri degli Esteri dell'Unione europea si riuniscono in Lussemburgo per discutere il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

