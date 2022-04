Pilota russo fa il saluto romano durante l’inno di Mameli: vergogna agli Europei

Ci vergogniamo profondamente per il comportamento del nostro pilota». Così Ward Racing, team svedese di kart per il quale ha corso e vinto ieri a Portimao il 15enne russo Artem Severyukhin, interviene sul "saluto romano" (simbolo prima del fascismo e poi del nazismo) mostrato dal pilota sul podio e denunciato dalla tv di opposizione bielorussa Nexta Tv. Il team, che parla di «azioni a titolo personale», annuncia la volontà «di porre termine al suo contratto per le gare, non ritenendo più possibile continuare la cooperazione con Severyukhin».

© Riproduzione riservata