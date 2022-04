Guerra in Ucraina, Putin muove mezzi militari russi al confine con la Finlandia - IL VIDEO

Un filmato pubblicato sui social mostra come dei mezzi militari russi si stiano muovendo al confine con la Finlandia. Un video che è stato verificato da testate come il Daily News e Sky News. Si tratta di un vero e proprio avvertimento allo stato finlandese proprio mentre è in discussione il possibile ingresso dello stato scandinavo nella Nato.

E proprio il ministro Sanna Marin ha parlato in una conferenza stampa a Stoccolma citata da Aftonbladet:

"La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con loro e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. È una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo".

"Ci sono ovviamente diversi rischi per i quali dobbiamo essere pronti. Le minacce provenienti dalla Russia come attacchi informatici, ibridi e così via devono ovviamente essere prese in considerazione", ha aggiunto.

