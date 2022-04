La nave Moskva precipita sul Cremlino: video iper-realista prende in giro la Russia

Sul web è diventato virale un video iper-realista, realizzato con sistemi digitali ad alta definizione, nel quale si vede il Moskva precipitare dal cielo e distruggere la Cattedrale di San Basilio, nella capitale russa, per poi abbattersi su una torre del Cremlino.

Sui social media, rilanciati anche da testate internazionali come il Guardian, neoi giorni scorsi è circolato invece quello che sarebbe il primo video - non confermato - dell’attacco alla nave da guerra russa "Moskva", affondata questa settimana nel Mar Nero. Secondo la versione di Kiev e degli Usa ad affondare la nave sono stati due missili ucraini. Mosca nega, parla di un incendio seguito all’esplosione delle munizioni a bordo e sostiene che l’affondamento è avvenuto nel corso di una tempesta mentre l’imbarcazione veniva rimorchiata in porto.

