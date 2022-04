"Putin è malato": il video che rilancia i dubbi sul suo stato di salute

Il video che ritrae il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro di giovedì con il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha riporato alla luce i dubbi sul suo stato di salute.

Il Cremlino ha spiegato che i due si sono incontrati per discutere della strategia militare russa a Mariupol, la città portuale strategica in Ucraina nella quale Putin ha dichiarato di aver raggiunto un "successo": ma molti utenti dei social si sono concentrati sull'aspetto del presidente russo.

Nelle immagini, infatti, Putin "afferra" e non mola mai il tavolo tra lui e Shoigu, oltre ad assumere una postura alquanto dimessa ulla sedia, indizi che per molti apaiono come una conferma che il leader russo possa soffrire di una grave malattia. Il Cremlino all'inizio di questo mese ha negato che Putin sia stato operato per un cancro alla tiroide, come ha riferito all'inizio di aprile il quotidiano The Moscow Times.

Putin's meeting with Shoigu today shows both depressed & seemingly in bad health. Shoigu has to read his comments to Putin & slurs badly, suggesting that the rumors of his heart attack are likely. He sits badly. Poor performance. Worth watching.https://t.co/SHRRxZxbJf — Anders Åslund (@anders_aslund) April 21, 2022

Il noto economista e scrittore Anders Åslund afferma che entrambi gli uomini presenti all'incontro sembravano malati: "L'incontro di Putin con Shoigu oggi lo mostra depresso e apparentemente in cattive condizioni di salute", ha detto Åslund . "Shoigu deve leggere i suoi commenti a Putin e insulta male, suggerendo che le voci sul suo infarto sono probabili. Si siede male. Prestazioni scadenti. Vale la pena guardarlo".

PS: I reported, Vladimir Putin has Parkinson’s disease and here you can see him gripping the table so that his shaking hand is not visible but he cannot stop his foot from tapping. https://t.co/BCRQzB9haP https://t.co/Yq2GbLxyfo — Louise Mensch ???? (@LouiseMensch) April 21, 2022

Louise Mensch, autrice ed ex membro del Parlamento del Regno Unito, sui social ha rilanciato un articolo del mese scorso in cui ipotizzava che Putin potesse nascondere una malattia: "PS: ho riferito che Vladimir Putin ha il morbo di Parkinson e qui è possibile vederlo afferrare il tavolo in modo che la sua mano tremante non sia visibile ma non può impedire al suo piede di battere", ha twittato .

Il 1° aprile, il quotidiano russo Proekt ha pubblicato un'inchiesta investigativa secondo la quale Putin è regolarmente sottoposto a controlli di un team di medici. Il sito ha affermato che due specialisti dell'orecchio, del naso e della gola hanno visitato regolarmente Putin, così come un chirurgo oncologico specializzato nel cancro alla tiroide. Il rapporto di Proekt afferma anche che Putin ha utilizzato una terapia alternativa che prevedeva una terapia alquanto surreale: il "bagno nell'estratto di sangue dalle corna di cervo mozzate".

© Riproduzione riservata